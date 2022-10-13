Циклон принесет южный ветер и небольшой дождь в Петербург в выходные

К выходным погода поменяется из-за циклона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Покров Пресвятой Богородицы в Петербурге встретят без снега. В этом году праздник выпал на пятницу, 14 октября. Однако небольшое похолодание на этой недели все-таки ожидается.

- Встретим покров с теплой погодой. Но где-то может пройти дождик, - рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Так же он отметил, что к выходным погода поменяется из-за циклона, который смещается с запада на север Петербурга. Немного холоднее станет к воскресенью, но кардинально температура воздуха не изменится.

- Южный ветер усилится к ночи воскресенья. А днем придет атмосферный фронт с дождями, - добавил синоптик.