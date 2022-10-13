Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 6:59

Циклон принесет южный ветер и небольшой дождь в Петербург в выходные

Погода изменится ближе к воскресенью
Анастасия НУРАДИЛОВА
К выходным погода поменяется из-за циклона

К выходным погода поменяется из-за циклона

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Покров Пресвятой Богородицы в Петербурге встретят без снега. В этом году праздник выпал на пятницу, 14 октября. Однако небольшое похолодание на этой недели все-таки ожидается.

- Встретим покров с теплой погодой. Но где-то может пройти дождик, - рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Так же он отметил, что к выходным погода поменяется из-за циклона, который смещается с запада на север Петербурга. Немного холоднее станет к воскресенью, но кардинально температура воздуха не изменится.

- Южный ветер усилится к ночи воскресенья. А днем придет атмосферный фронт с дождями, - добавил синоптик.