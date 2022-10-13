Бывших инкассаторов подозревают в краже 18 миллионов рублей из банкоматов Петербурга

Аналогичное преступление произошло спустя восемь месяцев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В апреле 2019 года в Петербурге злоумышленники похитили из банкомата, который стоял в гипермаркете, 8,5 миллионов рублей. Они смогли подобрать цифровой код и ключ к сейфовой двери. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

- Аналогичное преступление произошло спустя восемь месяцев. Тогда из банкомата в крупном магазине на Кузнецовской были украдены 9,7 миллионов рублей, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось задержать троих подозреваемых. Они находились в разных городах: в Петербурге, Ленобласти и Нижнем Новгороде. Позже стало известно, что подобрать коды было легко, потому что двое из них ранее работали инкассаторами, поэтому знали техническое устройство банкоматов.

- Один из соучастников, работая инкассатором, запоминал код доступа к хранилищу денег. После кражи мужчина выезжали в лес и сжигали свою одежду, чтобы замести следы. Деньги тратили на наркотики, азартные игры, путешествия и покупку «Мерседеса», - добавили в пресс-службе ведомства.