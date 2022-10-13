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Дом. Семья13 октября 2022 8:21

Биолог из Петербурга обнаружил в лесу крупную хатку бобров

Грызуны строили свое жилище ни один год
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бобры под своей хаткой. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare

Бобры под своей хаткой. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare

Под Петербургом обнаружена хатка бобров. Она расположена на реке Оккервиль. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в паблике «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

- Судя по размеру, грызуны строили себе дом ни один год. Они соорудили его из веток и палок, скрепили все землей и глиной. Но вход в жилище находится, конечно, под водой. Бобры вообще только на заболоченных территориях строят себе хатки, - рассказал автор паблика.

Сейчас животные занимаются поиском еды на зиму, ведь в спячку они не впадают. Пропитание для себя бобры берут с упавших деревьев. Лишнее они отгрызают, а потом тащат пищу по воде и прячут в водоеме под хаткой. Там еда грызунов хранится, как в холодильнике.

Хатка бобров. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare

Хатка бобров. Фото: https://vk.com/kazdoytvaripopare