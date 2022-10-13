Федеральную трассу Р-23 полностью перекроют на участке из Ленобласти в Петербург в ночь на 14 октября

В Ленобласти на 20 минут перекроют федеральную трассу Р-23 в сторону Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральную трассу Р-23 в Ленобласти полностью перекроют в ночь с 13 на 14 октября. Речь идет про направление в сторону Петербурга – участка на 36-м километре дороги. Как пишет online47.ru, перекрытие будет совсем недолгим, всего 20-минутным. Автомобилистам придется подождать с 01:00 до 01:20 14 октября. На участке будут дорожные работы.

- На месте будут устанавливать П-образную металлическую опору. Она нужна, чтобы на ней разместили знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, - объясняют в издании.

Добавим, что на перекрытом участке установят все необходимое для безопасности и оповещения водителей: барьеры с водой, дорожные знаки с подсветкой и сигнализацией. В общем, не заметить работы будет невозможно.