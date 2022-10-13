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Происшествия13 октября 2022 8:51

Человек пострадал в ДТП на дамбе Петербурга

На скоростной автодороге столкнулись два легковых автомобиля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Происшествие случилось 13 октября в 10 утра

Происшествие случилось 13 октября в 10 утра

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дамбе Петербурга в ДТП пострадал человек. Происшествие случилось 13 октября в 10 утра. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции КЗС.

- На 125 километре скоростной автодороги КЗС внешнего кольца Финской стороны столкнулись два легковых автомобиля, - говорится в сообщении.

В происшествии пострадал один человек. На место аварии выехали работники экстренных служб. По одной полосе дороги движение было перекрыто. Но по правой и средней полосе транспорт передвигается в обычном режиме.

Напомним, утром 13 октября большая пробка образовалась на кольцевой дороге. Там столкнулись грузовик и легковушка. В итоге КАД встал от Вантового моста до Софийской улицы.