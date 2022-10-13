Финалистами пятой премии «Золотой Трезини» стали проекты из 16 стран

Определены финалисты конкурса Фото: предоставлено организаторами

В Санкт-Петербурге подведены итоги первого этапа пятой международной премии «Золотой Трезини». В шорт-лист вошли 63 проекта из 16 стран. В перечне претендентов на главный приз премии – позолоченную статуэтку первого архитектора Петербурга Доменико Трезини – лучшие, по мнению Отборочной комиссии, проекты из Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Испании, Китая, Кубы, Мексики, Польши, России, США и Таиланда.

- В число финалистов, в частности, вошли: Международный конгрессно-выставочный центр, построенный по проекту PT DESIGN на Хайнане, жилой дом AARU Santa Fe в Мехико (Arquitectura ERRE), - рассказывают организаторы. - Проект штаб-квартиры организации малых предприятий и промышленных парков в Иране (Morph Architects), совместная выставка Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии», реконструкция пакгаузов в Нижнем Новгороде (архитектурное бюро СПИЧ), отреставрированный Спасский кафедральный собор в Пензе.

В этому году на участие в премии было подано 1123 заявки из 74 стран

- На стадии предварительного отбора 244 заявки были отклонены оргкомитетом из-за несоответствия положению о премии, – говорит председатель оргкомитета премии «Золотой Трезини» Павел Черняков. – Перед членами Отборочной комиссии стояла непростая задача: в дистанционном формате отсмотреть оставшиеся 879 заявок и решить, какие из них достойны того, чтобы войти в шорт-лист для голосования Международного жюри. И сегодня мы рады поздравить финалистов! Тех же, кто не вошел в шорт-лист, мы просим не спешить расстраиваться: ведь в числе лауреатов, имена которых назовут 15 ноября, будут не только победители, выбранные из числа финалистов, но и обладатели большого числа специальных дипломов и наград от оргкомитета и партнеров премии».

Напомним, каждый год Всемирный клуб петербуржцев и оргкомитет премии «Золотой Трезини» вручают позолоченные статуэтки первого архитектора Петербурга Доменико Трезини лучшим архитекторам, реставраторам и дизайнерам из разных стран мира.