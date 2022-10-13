К 2023 году в Ленобласти откажутся от размещения необработанных отходов

Заседание Экологического совета. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

На заседании Экологического совета при губернаторе на обсуждение были вынесены вопросы о цифровом мониторинге качества воздуха и вовлечении ТКО в экономику замкнутого цикла. Речь шла и о новых станциях переработки.

- Завод переработки отходов точно лучше любого полигона. К 2030 году необходимо полностью отказаться от размещения необработанных смешанных отходов. Планируется построить современные станции глубокой обработки, - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Экономика замкнутого цикла на данном этапе развивается за счет региональной программы раздельного сбора пластика и стекла. К 2023 году планируется на 100% обрабатывать твердые коммунальные отходы и сократить на 50% объем их размещения.

Инфраструктура обращения с отходами в регионе переходит на современные методы утилизации. Сейчас, благодаря системе цифрового мониторинга, уже есть возможность отслеживать маршруты мусоровозов и объемы отходов двух операторов, которые работают в агломерации с ТКО.

На заседании обсудили и решение проблемы с неприятными запахами в Гатчине. Там находится полигон смешанных отходов – он и является источником проблем. Скоро полигон модернизирует систему дегазации, и неприятные запахи уйдут.