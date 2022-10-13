Строительство нового физкультурного комплекса в Гатчине завершено на 75 процентов

В Гатчине на 75 процентов завершили строительство нового физкультурного центра. Фото: lenobl.ru

В Гатчине на 75 процентов завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы лично проинспектировал губернатор Александр Дрозденко. Напомним, на стройку выделили 106 млн рублей, в том числе федеральные деньги. Площадь здания составит 1,2 тысячи «квадратов», там разместят спортивный зал с зонами для гимнастики и акробатики, а также административные кабинеты, душевые и раздевалки.

- В 2021 году подрядчик отставал от сроков из-за резких перепадов цен на стройматериалы. Но правительство 47 региона помогло исправить ситуацию. Сейчас рабочие занимаются облицовкой здания и черновой отделкой, монтируют сети, - делятся в пресс-службе правительства Ленобласти.

Вместе с этим в 47 регионе обновляют уже существующие спортивные объекты. Например, в популярном среди гатчинцев Центре развития физкультуры и спорта «Волна» установили новый современный скалодром. На все про все потратили более 14 млн рублей от источников вне бюджета. Также в центре отремонтировали кровлю, душевые, раздевалки, крыльцо и коридор.

Следующей остановкой губернатора Дрозденко в Гатчине стал технопарк «Кванториум». На базе школы №9 школьники углубленно занимаются химией, физикой и робототехникой в современных классах.

- Единственное, в «Кванториуме» попросили новое оборудование, не всего хватает, – подметил Александр Дрозденко. – Ничего страшного, приобретем. Мы должны дать детям возможность развиваться сверх школьной программы.