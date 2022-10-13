Проект метро от «Полюстровского проспекта-1» до станции «Ручьи» разработают в Петербурге

В Петербурге построят участок от станции «Полюстровский проспект-1» до станции «Ручьи» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге ищут подрядчика, который подготовит предпроектную документацию для строительства еще одного участка коричневой ветки метро. Такой конкурс объявил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Тендер был опубликован 12 октября на сайте «ЕИС Закупки».

- Объектом закупки выступает разработка документации строительства участка Красносельско-Калининской линии метрополитена. Нужно спроектировать участок от станции «Полюстровский проспект-1» до станции «Ручьи», - сообщается на сайте.

Кроме этого, победителю тендера предстоит подготовить документацию для электродепо с таким же названием «Ручьи». Начальная цена конкурса – 80 миллионов 623 тысячи рублей. Срок исполнения контракта закончится в декабре 2025 года, то есть к этому времени проект участка коричневой линии должен быть готов.