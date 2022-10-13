Для строительства моста через Неву в Петербурге планируется снести историческую застройку

В городе обсуждается возможность постройки очередной переправы через Неву Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге подготовлен законопроект, который позволит снести историческую застройку в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Там планируется построить Большой Смоленский мост. Эту тему обсудили в эфире на радио «Комсомольская правда», 92.0 FM с автоэкспертом Дмитрием Поповым.

- Уже давно в городе обсуждается возможность постройки очередной переправы через Неву в центре города. Это необходимо с точки зрения дорожного движения, - сказал в эфире Дмитрий Попов.

Он отметил, что историческая застройка – это нюанс, который мешает воплотить идею. Речь идет о сносе сразу восьми зданий.

- Я убежден, что переправа через Неву будет построена в ближайшие года два. Строительство в нашем городе двигается быстро, - добавил приглашенный гость.