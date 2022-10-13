Количество площадок для хранения снега зимой увеличили в Петербурге

В прошлом сезоне первый снег на пункты привезли 24 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге к зиме подготовили пункты приема снега. Помогать избавиться от осадков будут 18 снегоплавительных и снегоприемных пунктов. Их общая производительность 105 тысяч кубометров в сутки.

- Нужно проработать логистику вывоза снега и обеспечить дополнительные площадки для его складирования, - отметил глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Сейчас все пункты находятся в режиме ожидания без расхода энергоресурсов. При первых снегопадах их сразу можно будет использовать. В прошлом сезоне первый снег на пункты привезли 24 ноября.

- В городе также будет 17 участков для временного складирования снега, в прошлом году их было всего восемь. Сейчас на площадках можно разместить 1,8 миллионов кубометров снежных масс, - рассказали в пресс-службе Смольного.