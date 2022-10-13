Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто13 октября 2022 13:45

Движение по Выборгской набережной ограничат на полгода

Ограничения коснутся бокового проезда от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Проезд по боковой части Выборгской набережной ограничат на полгода. Фото: Яндекс.Карты

Проезд по боковой части Выборгской набережной ограничат на полгода. Фото: Яндекс.Карты

Новые ограничения вводятся на дорогах Петербурга с 15 октября. Адреса, где станут труднее проехать, назвали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Одним из «узких» мест станет боковой проезд Выборгской набережной.

- с 15 октября 2022 года по 26 мая 2023 года ограничивается движение транспорта по Выборгской набережной от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Причиной неудобств для водителей станут работы по реконструкции инженерных сетей.

Кроме этого в Выборгском районе с 15 по 17 октября полностью закрывается проезд по по Литовской улице от Чугунной до улицы Грибалевой.

Полный список ограничений и перекрытий движения на дорогах Петербурга можно посмотреть на сайте ГАТИ.