Движение по Выборгской набережной ограничат на полгода

Проезд по боковой части Выборгской набережной ограничат на полгода. Фото: Яндекс.Карты

Новые ограничения вводятся на дорогах Петербурга с 15 октября. Адреса, где станут труднее проехать, назвали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Одним из «узких» мест станет боковой проезд Выборгской набережной.

- с 15 октября 2022 года по 26 мая 2023 года ограничивается движение транспорта по Выборгской набережной от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Причиной неудобств для водителей станут работы по реконструкции инженерных сетей.

Кроме этого в Выборгском районе с 15 по 17 октября полностью закрывается проезд по по Литовской улице от Чугунной до улицы Грибалевой.

Полный список ограничений и перекрытий движения на дорогах Петербурга можно посмотреть на сайте ГАТИ.