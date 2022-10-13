Шесть российских компаний хотят купить фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде

Фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде ждут своих покупателей на просмотре 24 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шесть российских компаний интересуются покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Великом Новгороде. Об этом «КП-Петербург» рассказал организатор профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов. По его словам, просмотр предприятий назначили на 24 октября. С сентября фабрики вновь работали после летней паузы на простой. Рабочие периодически запускали станки, чтобы поддерживать их работоспособность.

- Какие именно компании придут на смотрины – пока неизвестно, названия не разглашают. Известно, что их уже шесть, а не пять, как сообщалось ранее. Все компании отечественные и частные. Просмотр фабрик организуют действующие директора. Сначала посмотрят бизнес-планы, а потом полноценно осмотрят производство, - поделился новостями Александр Илларионов.

Добавим, что после ухода шведской компании из России штат сотрудников тихвинской фабрики IKEA сократили наполовину, до 500 человек. Тем, кто добровольно ушел, выплатили 7-8 окладов. Оставшиеся рабочие с сентября трудятся в смешанном графике: неделя работы со 100 процентами оклада и неделя простоя с 80 процентами от оклада. Правда, зачастую сотрудникам просто проводили инструктажи. Кроме этого они прибирались и мыли станки. Как таковой работы у них не было.