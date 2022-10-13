Юбилейные «Подорожники» с Данилой Багровым раскупили за час и продают по 5000 рублей

"Подорожники" с "Братом" продают по пять тысяч рублей. Фото: avito.ru

Юбилейные проездные «Подорожник», выпущенные к 25-летию с момента выхода в прокат культового фильма «Брат», моментально стали ценной добычей для коллекционеров и перекупщиков. Заветные транспортные карты с Данилой Багровым разобрали в кассах за час. А после они появились на сайтах объявлений в сотни раз дороже обычной цены.

- Юбилейная карта «25-летие фильма «Брат»», - говорится в описании типичного объявления на «Авито».

Цены, успевшие скупить ограниченный тираж продавцы, ставят кто во что горазд. За проездной просят 900, 1000, 1500, 2500 и даже 5000 рублей. При номинальной стоимости в кассе метрополитена в 60 рублей.

Но увы, купить «Подорожник» с «Братом» сейчас уже нереально. На 5-миллионный город, где и была снята культовая картина с Сергеем Бодровым, было выпущено всего несколько тысяч юбилейных проездных. И они моментально перешли в разряд раритетов.

- Все обегали, нигде нет, - рассказывают читатели «КП-Петербург».

ОФИЦИАЛЬНО:

- У нас запрещена продажа любых транспортных карт до момента окончания срока их действия. Подобные предложения блокируются автоматизированной системой на этапе премодерации. В том случае, если такое объявление было опубликовано, оно будет обнаружено и удалено после ручной проверки экспертами. На данный момент таких объявлений нет, - сообщили в пресс-офисе «Авито».