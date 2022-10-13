Дети мобилизованных начали получать бесплатное питание в Петербурге

В Приморском районе такой льготой пользуются 237 детей

В Петербурге дети мобилизованных начали получать бесплатное питание. В Приморском районе такой льготой пользуются 237 детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

- Мера поддержки действует в школах и детских садах с 10 октября, - рассказали в пресс-Смольного.

Там же пояснили, что для того, чтобы ребенок получал бесплатное питание, семья должна обратиться в администрацию образовательного учреждения.

Напомним, накануне Александр Беглов в своем Telegram-канале рассказал об обращениях, связанных с ошибочной мобилизацией. Отсрочку после обращения к губернатору получили отец-одиночка, мужчина с хроническим заболеванием печени и призывник с категорией годности «Д».