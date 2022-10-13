2-месячному младенцу с СМА сделали в Петербурге укол самым дорогим в мире лекарством

Петербургскому малышу сделали укол самого дорогого в мире лекарства.

Укол самого дорогого в мире препарата получил в Первой детской больнице Петербурга 2-месячный малыш. Это самый юный в истории города пациент со спинальной мышечной атрофией (СМА), которому ввели лекарство.

- «Золгенсма» успешно применяется при лечении тяжелого генетического заболевания спинальной мышечной атрофии и вводится один раз в жизни, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Мальчик, у которого выявили смертельно опасное заболевание, стал одним из почти 32 тысяч петербургских детей, прошедших через пилотную программу по выявлению СМА. Среди прошедших процедуру пациентов у 579 выявили ген СМА, а четверым малышам поставили с страшный диагноз.

При этом вводить «Золгенсему» необходимо до достижения ребенком двух лет, поэтому тесты проводятся новорожденным детям, чтобы успеть собрать огромную сумму на лекарство.

Кроме уже получившего укол младенца, в очереди на получение препарата стоит еще одна девочка. Ей процедуру проведут в ближайшее время. Лекарство для российских детей закупает благотворительный фонд «Круг добра».