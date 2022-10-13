Петербург помог бежавшим от боев жителям Мариуполя вернуться в восстановленные дома

Петербург помог вернуться домой жителям Мариуполя. Фото: t.me/pikalev_spb

Жители Мариуполя, бежавшие от боев и оказавшиеся в Петербурге, начали возвращаться домой. В этом им помогли власти Северной столицы. Город на Неве занимается также восстановлением инфраструктуры своего побратима.

- Петербург предоставил беженцам транспорт, на котором их довезли до Мариуполя. Неравнодушные петербуржцы, участвующие в восстановлении города-побратима, вручили детям и взрослым подарки, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Пикалев.

По его словам, жители Мариуполя вернулись в свои восстановленные квартиры и дома. Теперь они снова рядом со своими родными, близкими, соседями.

- Люди надеются, что впереди их ждет исключительно мирная и спокойная жизнь, - пишет Пикалев.

Напомним, что специалисты петербургского «Горэлектротранса» помогут восстановить трамвайное движение в Мариуполе.