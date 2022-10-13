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Происшествия13 октября 2022 15:31

Женщина погибла в пожаре на проспекте Тореза в Петербурге

Трагедия произошла днем в четверг, 13 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Женщина погибла в огне на севере Петербурга.

Женщина погибла в огне на севере Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагически завершился пожар в жилом доме на проспекте Тореза, что в Выборгском районе Петербурга. Днем в четверг на пульт дежурного противопожарной службы поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире.

- 13 октября в 16:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Тореза, дом 38, корпус 3, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место спасатели за 20 минут погасили пламя. В «двушке» выгорели коридор и комната. При осмотре квартиры было обнаружено тело погибшей женщины.

Сейчас труп направлен в морг, личность жертвы ЧП и обстоятельства ее гибели выясняются.