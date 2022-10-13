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Общество13 октября 2022 15:55

Суд Петербурга дал 10 дней на врачебную комиссию по первому иску об оспаривании мобилизации

Всего районные суды города получили 14 исков
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Суд Петербурга начал рассматривать первый иск об отмене решения о мобилизации.

Суд Петербурга начал рассматривать первый иск об отмене решения о мобилизации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заседание по первому иску об оспаривании решения о мобилизации прошло в Петербурге. Иск к мобилизационной комиссии подал 48-летний житель города, имеющий учетное звание «солдат» и вторую категорию годности.

- Истец утверждает, что медицинское освидетельствование не проводилось. Наличие или отсутствие оснований для признания его негодным к военной службе не устанавливалось, что нарушает его право на охрану здоровья, - отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина на момент подачи иска уже находился в воинской части и требовал признать решение о мобилизации неправомерным.

Судья, рассмотрев иск, назначил военно-врачебную экспертизу, которую необходимо провести в течение 10 дней. Окончательное решение будет принято по ее результатам.

Всего в городе зарегистрировано 14 исков об оспаривании решений о мобилизации.