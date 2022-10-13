Суд Петербурга дал 10 дней на врачебную комиссию по первому иску об оспаривании мобилизации

Суд Петербурга начал рассматривать первый иск об отмене решения о мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заседание по первому иску об оспаривании решения о мобилизации прошло в Петербурге. Иск к мобилизационной комиссии подал 48-летний житель города, имеющий учетное звание «солдат» и вторую категорию годности.

- Истец утверждает, что медицинское освидетельствование не проводилось. Наличие или отсутствие оснований для признания его негодным к военной службе не устанавливалось, что нарушает его право на охрану здоровья, - отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина на момент подачи иска уже находился в воинской части и требовал признать решение о мобилизации неправомерным.

Судья, рассмотрев иск, назначил военно-врачебную экспертизу, которую необходимо провести в течение 10 дней. Окончательное решение будет принято по ее результатам.

Всего в городе зарегистрировано 14 исков об оспаривании решений о мобилизации.