Барельеф Мефистофеля, сбитый с фасада дома на Лахтинской, представят на выставке в Петербурге

Разбитый барельеф Мефистофеля выставят на экспозиции. Фото: Тимур ХАНОВ.

Барельеф Мефистофеля с фасада дома на Лахтинской улице собрали воедино и вскоре представят на художественной выставке в Центре культурного наследия имени академика Пиотровского на Захарьевской улице, который работает при петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

- Мефистофеля закрепят на специальный фон с изображением фасада дома на Лахтинской, 24. Таким образом, будет создан полноценный образ произведения, - рассказали кураторы выставки изданию «Петербургский дневник».

Ориентировочно экспозиция начнет работать в начале ноября.

При этом сам барельеф, разбитый вандалами на мелкие кусочки, не будут склеивать воедино, а соберут как мозаику и закрепят на стенде - каждый фрагмент отдельно. Но в целом образ будет узнаваемым. Мефистофеля разместят на фоне фасада дома на Лахтинской, откуда он был сбит летом 2015 года.

С тех пор он хранился в полиции, а потом в отделении ВООПИКа. Когда, и будет ли в принципе, барельеф возвращен на свое историческое место, пока никто точно не знает.