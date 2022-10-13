Комитет по благоустройству вывез деревья в кадках из центра Петербурга

Деревья в кадках убрали из центра Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комитете по благоустройству рассказали журналистам, куда пропала «зелень» из центра Петербурга. С наступлением осени горожане пожаловались, что установленные ранее на улицах деревья в кадках куда-то внезапно пропали.

- Деревья в кадках начали постепенно вывозить к местам посадок. Много деревьев уже высажено, Некоторые еще предстоит пересадить, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в комитете.

Напомним, что летом деревца украшали собой участки Невского проспекта, Малой Садовой, Малой Конюшенной улиц, улицу Восстания и другие. Всего - 72 растения. За лето они поднабрались сил и теперь будут расти на постоянном месте «дислокации».

Где именно оно расположено, в комитете уточнять не стали.