Бетономешалка выбила иномарку в дом на проспекте Испытателей

Иномарка влетела в стену здания на проспекте Испытателей. Фото: vk.com/spb_today

Легковушка улетела в стену здания после ДТП с участием бетономешалки. Авария произошла днем в четверг на проспекте Испытателей, напротив Удельного парка. Также в столкновении повреждения получил кроссовер. По словам владельцев пострадавших машин, виновник инцидента уехал с места ДТП.

- Ищем свидетелей и записи видеорегистратора! Очень нужно, так как возможный виновник на бетономешалке скрылся! Сегодня с 14:30 до 14:50 на проспекте Испытателей у дома 2 в сторону Светлановской площади, - пишут автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в соцсетях фото последствиям, столкновение было серьезным. У черного кроссовера помят весь правы бок, а красный «Ниссан» и вовсе вылетел с дороги, перескочил через бордюр и в вошел в стену здания.

В комментариях пользователи соцсетей удивляются произошедшей аварии и сомневаются в ее обстоятельствах.

- Это фото с автомойки в которую прилетела одна из машин, но там по видео не видно кто кого зацепил, и кто виноват, - пишут петербуржцы.