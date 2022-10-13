Браконьеров с обезглавленными гусями поймали в Петербурге

Двух браконьеров поймали за охоту в граница Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух браконьеров с тушками подстреленных ими гусей задержали в Пушкинском районе Петербурга. Сигнал о незаконном промысле поступил в комитет по природопользованию от работников совхоза «Детскосельский».

- На место были вызваны сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба комитета.

Вместе со стражами порядка инспекторы ведомства задержали двоих мужчин, которые успели не только подстрелить, но и обезглавить перелетных птиц. При проверке документов оказалось, что разрешения на охоту выданы в Ленобласти. Причем один из браконьеров уже лишался охотничьего билета за точно такое же нарушение в этом же месте.

Теперь мужчин ждет суд, который определит меру наказания и размер компенсации. А дополнительно, за стрельбу на территории Петербурга где полностью запрещена охота, предусмотрен штраф в 40-50 тысяч рублей плюс конфискация оружия.