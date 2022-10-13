Неходячего мужчину спасли с острова в карьере под Гатчиной

Пострадавшего мужчину эвакуировали с острова на Борницком карьере. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Настоящая спасательная операция развернулась днем 13 октября на Борницком карьере, что в Гатчинском районе Ленинградской области. На одном из островов водоема застрял рыбак, повредивший ногу. Сам выбраться назад мужчина уже не смог.

- Сегодня в поисково-спасательный отряд города Тосно поступила информация, что мужчина на острове Борницкого карьера упал и повредил ногу, - сообщает пресс-служба в телеграм-канале отряда.

За потерпевшим отправились на надувной лодке. Мужчине замотали поврежденную ногу, вывезли на «большую землю» и уже там передали с рук на руки медикам скорой помощи.

Сейчас жизнь пострадавшего рыбака вне опасности.