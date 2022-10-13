Уголовное дело возбуждено о покушении на убийство при расстреле двух человек в Петербурге в 1993 году

Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство 29-летней давности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство по эпизоду почти 30-летней давности. В августе далекого 1993 года на улице Фрунзе в машине были расстреляны двое мужчин. На их телах эксперты насчитали 26 пулевых ранений. Но третий пассажир успел убежать от киллеров. Об этом стало известно в ходе расследования дела о расстреле бизнесменов.

- В связи с этим, 12 октября 2022 года возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, которое соединено с указанным выше уголовным делом, - сообщает пресс-служба Следкома.

В совершении преступления следователи подозревают известных на тот момент деятелей криминального мира. В частности, в материалах фигурирует Константин Яковлев, он же «Костя Могила», убитый в 2008 году на фоне передела сфер влияния, а также Владимир Кулибаба, до недавнего времен занимавший должность председателя петербургской Федерации вольной борьбы.