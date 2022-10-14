Небольшие дожди и до плюс 13 градусов ждет Петербург 14 октября

В Северной столице пройдут небольшие дожди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной синоптический вихрь приближается с запада к Скандинавии 14 октября. От него будет зависеть погода в Петербурге. Город находится в передней части циклона. В Северной столице пройдут небольшие дожди, погода будет облачной.

- Температура воздуха в Петербурге составит от 11 до 13 градусов со знаком плюс. А в Ленобласти от +9 до +14. Южный ветер подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, - рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление немного превысит норму и составит 762 миллиметра ртутного столба. В субботу синоптики прогнозируют дожди и незначительное изменение температуры воздуха.