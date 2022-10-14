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Происшествия14 октября 2022 5:29

Три автомобиля полностью сгорели в Петроградском районе Петербурга

Пожар случился рано утром 14 октября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Причину пожара будут выяснять дознаватели

Причину пожара будут выяснять дознаватели

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге сгорели три автомобиля. ЧП произошло рано утром 14 октября в Петроградском районе.

- Сообщение о пожаре поступило в 05:10. Загорелись автомобили на Ремесленной улице, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели смогли ликвидировать пожар уже в 05:34. Но три машины сгорели полностью: «Мини Купер», «БМВ» и «Лэнд Ровер». На тушение огня выезжали две пожарные машины. На месте работали десять спасателей. Причину пожара будут выяснять дознаватели. О пострадавших в происшествии не сообщается.

Напомним, накануне в пожаре погибла женщина. Тогда горела квартира на проспекте Тореза. Приехавшие спасатели быстро потушили огонь. А при осмотре квартиры было найдено тело петербурженки. Обстоятельства пожара выясняются.