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Общество14 октября 2022 5:53

Количество обращений по установлению отцовства выросло в два раза в ЗАГСах Ленобласти

Сотрудники учреждения считают, что это связано с объявленной частичной мобилизацией
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мобилизованные обращаются в ЗАГС для установления отцовства ранее неоформленных детей

Мобилизованные обращаются в ЗАГС для установления отцовства ранее неоформленных детей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ЗАГСах Ленобласти увеличилось не только количество заявлений на заключение брака, но и в два раза возросло число обращений по поводу установления отцовства. По словам сотрудников учреждения, это связано с объявленной частичной мобилизацией.

- Мобилизованные обращаются к нам для установления отцовства ранее неоформленных детей. Это говорит о проявлении заботы и ответственности мужчин, - рассказали в пресс-службе управления ЗАГСа по Ленобласти.

Работники учреждения максимально сократили сроки для решения обращений резервистов. Так, например, узаконить отношения со своими возлюбленными мобилизованные могут прямо в день подачи заявления.