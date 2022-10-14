Количество обращений по установлению отцовства выросло в два раза в ЗАГСах Ленобласти

Мобилизованные обращаются в ЗАГС для установления отцовства ранее неоформленных детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ЗАГСах Ленобласти увеличилось не только количество заявлений на заключение брака, но и в два раза возросло число обращений по поводу установления отцовства. По словам сотрудников учреждения, это связано с объявленной частичной мобилизацией.

- Мобилизованные обращаются к нам для установления отцовства ранее неоформленных детей. Это говорит о проявлении заботы и ответственности мужчин, - рассказали в пресс-службе управления ЗАГСа по Ленобласти.

Работники учреждения максимально сократили сроки для решения обращений резервистов. Так, например, узаконить отношения со своими возлюбленными мобилизованные могут прямо в день подачи заявления.