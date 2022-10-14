Зайцы-беляки из Ленинградского зоопарка меняют шубки перед зимой

Ушастики готовятся к зиме и меняют цвет шубок

В Ленинградском зоопарке показали линяющих зайцев. Ушастики готовятся к зиме и меняют цвет шубок с серо-коричневых на белые. Выглядит это забавно: кто-то из животных уже совсем белый, а кто-то пока бегает в летней шубке, но ушки к зиме уже готовы.

- Окрас меняется неравномерно. Очень похоже на домино. У большинства зайцев сейчас вся шерсть коричневая, но постепенно появляются белые пятна, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

На кадрах, которые опубликовали сотрудники зверинца, видно, как зайцы-беляки помогают друг другу «переодеться». Они вылизывают товарищей, чтобы шубка поскорее сменилась.