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Общество14 октября 2022 6:34

Городские фонтаны отключат 17 октября в Петербурге

В этом сезоне в Северной столице работали 76 фонтанов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Некоторые фонтаны уже законсервировали

Некоторые фонтаны уже законсервировали

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городские фонтаны в Петербурге завершают сезон. Их отключат 17 октября. А до 31 октября специалисты полностью сольют воду, очистят фонтаны от мусора и демонтируют насадки и светильники.

- Всего в этом году работали 76 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. Они находятся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», - рассказали в пресс-службе Смольного.

Некоторые фонтаны уже законсервировали. Это комплексы на площади Ленина у Финляндского вокзала и на Московской площади, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтаны в сквере у Гостиного двора в Кронштадте.