Городские фонтаны отключат 17 октября в Петербурге

Некоторые фонтаны уже законсервировали Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городские фонтаны в Петербурге завершают сезон. Их отключат 17 октября. А до 31 октября специалисты полностью сольют воду, очистят фонтаны от мусора и демонтируют насадки и светильники.

- Всего в этом году работали 76 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. Они находятся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», - рассказали в пресс-службе Смольного.

Некоторые фонтаны уже законсервировали. Это комплексы на площади Ленина у Финляндского вокзала и на Московской площади, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтаны в сквере у Гостиного двора в Кронштадте.