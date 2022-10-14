Ладожский мост на трассе «Кола» в Ленобласти разведут днем 17 октября

Разведение Ладожского моста стало необходимостью из-за высоты буксирного состава. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение транспорта на федеральной дороге «Кола» полностью перекроют днем 17 октября из-за разведения Ладожского моста. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Ограничение движения будет действовать всего 45 минут: с 15:00 до 15:45. В это время вверх по Неве пройдет баржа-буксирный состав: «Речной-51», «ПСКР» и «Шлюзовой-48», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разведение Ладожского моста стало необходимостью из-за высоты буксирного состава, которая составляет 19,9 метров. Однако мост разведут только если скорость ветра не будет больше 15 метров в секунду.