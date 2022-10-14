11-летнего ребенка на самокате сбила машина в Петербурге

С места ДТП мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний ребенок. Мальчик катался на самокате по Кондратьевскому проспекту. Происшествие случилось вечером 13 октября в Калининском районе. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

- Женщина на «Солярисе» сбила ребенка, когда он на самокате переезжал дорогу. Родителей с пятиклассником не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

С места ДТП мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что 59-летняя водитель «Соляриса» 10 раз нарушала правила дорожного движения в 2022 году. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне на пешеходном переходе сбили девочку. ДТП произошло на Невском проспекте. Сообщение от очевидцев появилось в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».