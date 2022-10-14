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Общество14 октября 2022 9:14

Прямой авиарейс из Пулково в Шри-Ланку появится впервые за два года

Первый перелет к Индийскому океану запланирован на 3 ноября
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Шри-Ланку из Пулково самолеты не летали с 2020 года

В Шри-Ланку из Пулково самолеты не летали с 2020 года

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из аэропорта Пулково теперь можно улететь на Шри-Ланку. Прямой рейс по новому направлению появится с 3 ноября этого года. Его будет выполнять авиакомпания AZUR air на самолете Boeing 767-300ER.

- В Шри-Ланку из Пулково самолеты не летали с 2020 года. Но теперь пассажиры снова могут отправиться напрямую из Петербурга в Коломбо, - рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

Самолеты в страну Южной Азии будут летать один раз в 10-11 дней. Вылет в Коломбо будет осуществляться в 22:40. А обратно в Северную столицу боинг будет вылетать в 20:15.

Отправиться к Индийскому океану можно не только самостоятельно, но и с помощью туристической компании. Для этого необходимо приобрести путевку у туроператора.