Три мигранта надругались над двумя девушками на улице в Петербурге

Подозреваемых удалось задержать только спустя несколько дней Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали трех мужчин, которых подозревают в покушении на изнасилование. Жители ближнего зарубежья напали на двух незнакомых девушек около Комплекса защитных сооружений 2 июля этого года. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

- Обвиняемые совершили насильственные действия сексуального характера. Мужчины хотели и продолжения, несмотря на то, что девушки активно сопротивлялись. В итоге им удалось вырваться и убежать, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемых удалось задержать только спустя несколько дней, потому что после этой ситуации они уехали из Петербурга. Сотрудники полиции поймали их в Московской области. Уголовное дело направлено в суд.