Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 9:40

Три мигранта надругались над двумя девушками на улице в Петербурге

Подозреваемых задержали в Московской области
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемых удалось задержать только спустя несколько дней

Подозреваемых удалось задержать только спустя несколько дней

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали трех мужчин, которых подозревают в покушении на изнасилование. Жители ближнего зарубежья напали на двух незнакомых девушек около Комплекса защитных сооружений 2 июля этого года. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

- Обвиняемые совершили насильственные действия сексуального характера. Мужчины хотели и продолжения, несмотря на то, что девушки активно сопротивлялись. В итоге им удалось вырваться и убежать, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемых удалось задержать только спустя несколько дней, потому что после этой ситуации они уехали из Петербурга. Сотрудники полиции поймали их в Московской области. Уголовное дело направлено в суд.