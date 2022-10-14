Сотрудники ФСБ задержали адвоката из Петербурга за мошенничество

Сотрудники ФСБ задержали адвоката Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали адвоката, который обманул индивидуального предпринимателя. Он рассказывал мужчине о том, что имеет связи в силовых структурах и может помочь прекратить уголовное дело, которое якобы заведено на предпринимателя. Для этого тот должен был дать деньги.

- Адвокат не один все это делал. Это была целая группа, но задержали пока только его. Злоумышленники рассказывали мужчине, что полученные деньги передадут сотрудникам ФСБ, и мнимое уголовное дело будет закрыто, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас сотрудники ФСБ разыскивают остальных подозреваемых и занимаются сбором доказательств. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».