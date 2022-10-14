Пассажирский автобус сбил пенсионерку в Петербурге

Автобус задел женщину, которая перебегала дорогу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге пассажирский автобус сбил пешехода. ДТП произошло утром 14 октября на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

- Женщина перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора. Автобус № 228 задел ее, - сообщает ведомство.

Пострадавшей петербурженке 67 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне женщина-водитель на «Солярисе» сбила 11-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Пятиклассник в тяжелом состоянии госпитализирован.