Генерал-майор Андрей Тарасов возглавил Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Нового руководителя представили коллективу. Фото: пресс-служба Росгвардии

В Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти назначен новый начальник. Им стал генерал-майор полиции Андрей Тарасов. Нового руководителя коллективу представил командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии генерал-майор Алексей Воробьев.

- Андрей Тарасов проходит службу в органах внутренних дел с 1987 года. За это время был милиционером, работал в уголовном розыске. В Росгвардии он с 2016 года. С 2020 года был заместителем начальника территориального органа, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Командующий поговорил с новым руководителем Росгвардии о необходимости взаимодействовать с силовыми структурами и органами власти. Кроме этого, Алексей Воробьев указал Андрею Тарасову на приоритетные направления деятельности.