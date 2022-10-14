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Общество14 октября 2022 12:23

В МВД опровергли данные о вручении повесток резервистам в Петербурге

Ранее жители города пожаловались на утренний визит сотрудников военкомата вместе с полицейскими
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Полиция опровергла раздачу повесток, объяснив своей задачей обеспечение общественного порядка.

Полиция опровергла раздачу повесток, объяснив своей задачей обеспечение общественного порядка.

Фото: СОЦСЕТИ

В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию о том, что полицейские раздают повестки в городе на Неве. Ранее на это пожаловались жители Калининского района, где с раннего утра дежурили группы людей в форме, которые каждому выходящем на улицу мужчине вручали повестку в военкомат.

- В каждой из восьми парадных дежурят полицейские и сотрудники военкомата. Кто-то в штатском, кто-то в форме. Раздают повестки, - рассказали читатели «КП-Петербург».

По их словам подобное происходит уже второй раз, причем в течение нескольких часов и с самого раннего утра.

Но в полицейском Главке заявили, что сотрудники МВД раздачей повесток не занимаются.

- Эта задача находится вне компетенции органов внутренних дел. Полицейские отвечают за обеспечение общественного порядка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД «Мойке 78».

Впрочем, это может означать, что полицейские оказывают поддержку сотрудникам военкомата, раздающим повестки. И дежурят рядом на случай конфликтных ситуаций.