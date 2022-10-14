Полицейские задержали 15-летнего подростка, который избил первокурсника в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали 15-летнего парня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе задержали 15-летнего подростка, который избил первокурсника вуза. 18-летний студент после драки попал в больницу с серьезными травмами внутренних органов. Конфликт между молодыми людьми произошел 13 октября в 14:45.

- Ссора между парнями началась еще в автобусе. Они оба вышли на конечной остановке в поселке Елизаветино, и там уже началась драка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 15-летний подросток тоже первокурсник, только учится в колледже, а не в университете. Сотрудники полиции задержали парня, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.