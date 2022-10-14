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Происшествия14 октября 2022 13:02

Полицейские задержали 15-летнего подростка, который избил первокурсника в Ленобласти

18-летний парень попал в больницу с травмами внутренних органов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции задержали 15-летнего парня

Сотрудники полиции задержали 15-летнего парня

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе задержали 15-летнего подростка, который избил первокурсника вуза. 18-летний студент после драки попал в больницу с серьезными травмами внутренних органов. Конфликт между молодыми людьми произошел 13 октября в 14:45.

- Ссора между парнями началась еще в автобусе. Они оба вышли на конечной остановке в поселке Елизаветино, и там уже началась драка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 15-летний подросток тоже первокурсник, только учится в колледже, а не в университете. Сотрудники полиции задержали парня, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.