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Общество14 октября 2022 13:22

Суд уволил главу МО «Лиговка-Ямская» Войтановского, которого восхваляла в песне молодая помощница

Иск с требованием подавала прокуратура
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Суд отстранил от должности главу МО "Лиговка-Ямская".

Суд отстранил от должности главу МО "Лиговка-Ямская".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский райсуд Петербурга освободил от должности главу муниципального образования «Лиговка-Ямская» Вадима Войтановского, известного по хвалебной песне. Ее исполнила молодая помощница руководителя муниципалитета.

- Административный истец просил суд признать бездействие органа местного самоуправления и прекратить его полномочия. Суд требования удовлетворил, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск от имени и в защиту «неопределенного круга лиц» подавала прокуратура.

Чтобы вернуть должность, Войтановский может оспорить решение суда в вышестоящей инстанции.

Напомним, что уйти в отставку от главы МО в феврале 2022 года потребовал губернатор Петербурга. Причиной стала недостоверная налоговая декларация.