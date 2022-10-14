Петербурженке отказали в иске об отмене мобилизации мужа из-за отсутствия штампа в паспорте

Жительница Петербурга попыталась вернуть мужа из армии через суд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд отказал жительнице Петербурга, которая хотела оспорить решение о мобилизации своего мужа. Женщина подала документы, в которых было указано, что супруг что не служил, боевого опыта и военно-учетной специальности не имеет. Медосвидетельствование не проводилось. Но суд в принятии иска отказал. Причиной стало отсутствие штампа в паспорте.

- Суд, изучив материалы дела, указал, что решение о мобилизации мужчины не затрагивает права истицы. Свидетельства о заключении брака суду не представлено, а копии паспортов не содержат листов с отметками о регистрации отношений, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Теперь женщине, чтобы защищать в суде своего гражданского мужа, надо или в срочном порядке оформить законный брак, или получить у него доверенность на право представления интересов в суде.

Напомним, что по состоянию на четверг в Петербурге было зарегистрировано 14 исков об оспаривании решений мобилизационной комиссии. Все иски поданы мужчинами.