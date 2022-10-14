Юрист объяснил, зачем полиция ходит с работниками военкомата при раздаче повесток в Петербурге

Полиция может присутствовать при раздаче повесток. Но есть несколько "но". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военный юрист объяснил причину, по которой полицейские ходят вместе с сотрудниками военкомата при раздаче повесток резервистам в Петербурге. Закон при этом не нарушается, если сами работники органов внутренних дет не раздают повестки. Они нужны для другого.

- Сотрудникам военкомата очень удобно, что рядом с ними полиция. Ведь у полицейских есть право проверять документы, а у них - нет, - рассказал «КП-Петербург» юрист Алексей Пономарев

Другими словами, сотрудник военкомата не всегда может точно знать, кому вручает повестку без проверки документов. Но условный резервист может сказать: «это не я» и пройти мимо. С полицией такой фокус не пройдет.

Что касается выдачи повесток в выездном формате, то это укладывается в рамки закона. Но привлекать к работе полицию можно только в том случае, если в отношении призывника возбудили административное дело за уклонение. А без этого подобные действия незаконны.

Напомним, что ранее жители Калининского района пожаловались на мероприятия с вручением повесток прямо в подъездах их ЖК. На месте была и полиция.