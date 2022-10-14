Детям мобилизованных петербуржцев будут выдавать проездные на транспорт с действием до конца 2023 года

В Петербурге начали оформлять годичные проездные для детей участников спецоперации.

В Петербурге начали оформлять бесплатные проездные билеты на транспорт, которые положены детям мобилизованных горожан и добровольцев. Билеты выдают детсадовцам старше семи лет, учащимся школ, училищ, колледжей, а также студентам вузов. Срок действия проездных - до конца 2023 года.

- Льгота распространяется на детей, чьи родители сейчас проходят службу, и тех, кто уже вернулся со службы домой, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Подать документы на оформление проездного можно непосредственно в дошкольных и учебных заведениях, либо в офисах «Организатора перевозок» по адресам: улица Рубинштейна, 32, литера А; площадь Ленина, 8/8. Полный список документов и правила подачи можно уточнить на сайте Смольного.

Кроме проезда автобусе, троллейбусе, трамвае и метро, по тем же правилам оформляется и льготный проездной на пригородные электрички.