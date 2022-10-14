Более 40 петербуржцев возвращены домой после пересмотра решений о мобилизации

Более 40 петербуржцев вернули домой после ошибочной мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 40 случаев возвращения домой уже мобилизованных резервистов отмечено в Петербурге. Об этом в ходе интервью о ситуации с работой промышленного комплекса города рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

- Есть родители-одиночки. Те, кто ухаживает за больными родственниками. Все вопросы рассматриваются адресно. У нас уже более 40 человек уже вернулись назад из числа тех, кто имели право на отсрочку от призыва, но были призваны. В том числе и по состоянию здоровья, - заявил Поляков телеканалу «Россия-1 -Санкт-Петербург».

По словам чиновника, город ежедневно работает как с руководителями предприятий, так и с военным комиссариатом. Есть задача не допустить мобилизации специалистов с критически важных должностей, не входящих в список профессий, имеющих право на отсрочку.

- Например лаборанты на фармацевтических предприятиях. Люди учатся по 10 лет. Если их забрать, то завод не сможет выпускать жизненно важные лекарства, - отметил вице-губернатор.

Чтобы «забронировать» сотрудника, руководству компании необходимо подать документы в Центр развития и поддержки предпринимательства.

Всего, по словам Полякова, будет мобилизовано не более 0,5 процента от числа работников промышленного комплекса Петербурга.