Суд Петербурга отправил под домашний арест сотрудника военкомата, обвиняемого во взяточничестве

Обвиняемого во взятках сотрудника военкомата отправили под домашний арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дзержинский райсуд Петербурга определил меру пресечения сотруднику военкомата, которого обвиняют во взяточничестве при оформлении липовых отсрочек от призыва в армию. По версии следствия, услуги начальника отделения подготовки и призыва комиссариата Фрунзенского района стоили 200 тысяч рублей.

- Обвиняемый вину признал, дал явку с повинной, просил домашний арест, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие настаивало на заключении подозреваемого под стражу, но судья ходатайство отклонил, назначив домашний арест по 10 декабря 2022 года. При необходимости, срок меры может быть продлен.

Напомним, что за получение военного билета с категорией по здоровью «ограниченно годен» не желавший служить призывник отдал 250 тысяч рублей, 50 из которых достались посредникам. Остальное ушло сотруднику военкомата.