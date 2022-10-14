Депутат Госдумы Романов пообещал подключить прокуратуру при нарушениях с раздачей повесток в Петербурге

Депутат не увидел нарушений в раздаче повесток в жилом комплексе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутат Государственной Думы Михаил Романов прокомментировал ситуацию с раздачей повесток в военкомат резервистам в одном из жилых комплексов Калининского района Петербурга. По его словам, прямых нарушений закона нет. Но есть нюансы.

- Я не видел, чтобы останавливали человека на улице, проверяли паспорт и уже под этого человека выписывали повестку, - приводит слова Романова издание «Петербургский дневник».

Депутат отметил, что выдавать повестки имеет смысл только людям, прописанным в том же районе. Повестка, выданная, к примеру, в Калининском районе жителю Невского района, прикрепленного к своему военкомату, силы не имеет.

- Выдавать повестку в другом районе – бесполезная работа. Если такие ситуации будут – подключим прокуратуру, - заявил парламентарий.

Напомним, что ранее военный юрист объяснил причину, по которой вместе с сотрудниками военкомата с визитом в жилой комплекс пришли полицейские.