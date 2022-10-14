В администрации Калининского района Петербурга объяснили раздачу повесток в ЖК работой групп оповещения

"Группы оповещения" сформировали в Калининском районе. Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Калининского района объяснили причину присутствия сотрудников военкомата, раздающих повестки в одном из жилых комплексов. Сопровождали группу людей в камуфляже полицейские, помогавшие проверять у мужчин документы.

- На нескольких адресах в Калининском районе есть уклонисты. Эти мужчины ранее лично получили повестки, но не явились в военкомат, не предоставили свои данные, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе районной администрации.

У этим резервистам и пришли с визитом сотрудники военкомата. «Группа оповещения», как ее назвали в администрации, занималась информированием мужчин о необходимости визита в военкомат.

Выходы из дома при этом никто не блокировал, заявили чиновники.