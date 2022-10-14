Более 1,7 миллиона петербуржцев привились от гриппа

Половина из трех с лишним миллиона петербуржцев получила вакцину от гриппа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Примерно половина от запланированного количества петербуржцев прошла вакцинацию от гриппа. Прививки сделали более 17 миллиона горожан. Такие данные по состоянию на 14 октября привел вице-губернатор Олег Эргашев.

- Жителей Петербурга прививают вакцинами трех наименований: «Совигрипп» для взрослого населения, «Ультрикс Квадри» для детей и «Ультрикс Квадри» для беременных женщин, - сообщил Эргашев в своем телеграм-канале.

По его словам, в октябре в город поступила крупная партия вакцины «Совигрипп» в 378 тысяч доз. Сейчас препарата достаточно. Кроме стационаров, где можно сделать прививку, работают 42 передвижных пункта, а также более 300 выездных бригад, которые проводят вакцинацию на предприятиях.

Всего осенний сезон в Петербурге планируется привить от гриппа 3 миллиона 250 тысяч человек.