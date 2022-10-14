Суд арестовал начальника врачебной комиссии горвоенкомата Петербурга по делу о взятках

Начальника врачебной комиссии военкомата Петербурга отправили под арест. Фото: ОПСС СПб

Дзержинский суд Петербурга отправил под арест начальника центра военно-врачебной экспертизы городского военного комиссариата, которого обвиняют в получении взяток. По версии следствия, медик за деньги помогал призывникам «откосить» от армии.

- Обвиняемый, получив взятку в сумме 90 000 рублей, способствовал незаконному освобождению М. от призыва на военную службу, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Деньги, по версии следствия, через посредника обвиняемому передал начальника отделения подготовки и призыва комиссариата Фрунзенского района, к которому и обратился не желавший служить призывник. Этот фигурант дела о взятках вину признал и остался под домашним арестом.

А главврач горвоенкомата обвинения отверг, заявил об оговоре. Суд в ответ отправил его в СИЗО. под стражей подозреваемый останется минимум до 12 декабря.