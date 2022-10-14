«Ночлежка» открыла два пункта обогрева для бездомных в Петербурге

Две палатки для обогрева бездомных установили в Петербурге. Фото: vk.com/nochlezhka

Благотворительная организация «Ночлежка» перед наступлением холодов открыла в Петербурга два пункта обогрева для бездомных. Палатки расположены в традиционных местах: в Василеостровском районе и метро «Площадь Мужества».

- Пункт обогрева в Гавани Васильевского острова находится по адресу Шкиперский проток, 18/16. Вход в палатку — со стороны Снегоплавильного пункта, - сообщается на странице ВКонтакте «Ночлежки». Вторая палатка стоит у дома номер 11 по Политехнической улице. Тут же неподалеку работает «Неравнодуш» - душевая и прачечная для бездомных.

Пункты обогрева, где можно переночевать, будут работать ежедневно с восьми вечера до восьми утра Здесь же бездомных накормят, не спросив при этом документов: «Мы принимаем всех, кому это нужно».

Финансовую поддержку благотворительному проекту оказывают волонтеры и организации Петербурга. Внести свой вклад может любой желающий.